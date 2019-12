Russische federaties zijn bereid onder neutrale vlag naar Spelen in Tokio te gaan

De voorzitters van verschillende Russische federaties zijn bereid om hun sporters onder neutrale vlag naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te sturen. Dat verklaarden ze vandaag na de beslissing van het Wereldantidopingagentschap (WADA) om Rusland vier jaar niet toe te laten tot belangrijke internationale sportevenementen wegens manipulatie van dopingdata. De voorzitter van de Russische zwembond, Vladimir Salnikov, is van oordeel dat de Russische sporters naar de Spelen moeten gaan, “wat de situatie ook is”. “Natuurlijk verkiezen we dat onze sporters deelnemen onder Russische vlag en dat ze het volkslied van hun land horen. Maar de omstandigheden kunnen anders zijn. (…) Niemand heeft het recht om onschuldige sporters hun dromen te ontnemen.”

Alexeï Vlassenko, verantwoordelijk voor waterpolo, duiken en synchroonzwemmen, is dezelfde mening toegedaan. “Als aantreden onder neutrale vlag de enige mogelijkheid is, moet je toch gaan om te winnen. Onze propere sporters zullen tonen dat ze sterk zijn, zelfs in die omstandigheden. Daar ben ik zeker van.”

De voorzitter van de handbalbond, Sergueï Chichkarev, zei ook dat de Russische teams present zullen tekenen, zelfs zonder Russische vlaggen in Tokio. Rusland zal volgens hem op het WK handbal voor vrouwen nu zelfs met “een buitengewone verbetenheid” strijden voor de eindzege.

bron: Belga