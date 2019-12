Joaquin oudste speler ooit met hattrick in La Liga

Betis-winger Joaquin mag zich sinds gisteren op 38-jarige leeftijd de oudste speler in de Spaanse hoogste klasse noemen met een hattrick achter zijn naam. In het competitieduel tegen Athletic Bilbao (3-2) scoorde de voormalige international drie keer in achttien minuten en daarmee veegde hij het record van niemand minder dan Alfredo di Stefano uit 1964 van de tabellen. De in Argentinië geboren Spanjaard was destijds 37 jaar toen hij het record vestigde. Slechts zes spelers scoorden ook drie keer in de eerste twintig minuten van een competitiewedstrijd op het hoogste niveau in Spanje. Cristiano Ronaldo presteerde dat vier jaar geleden als laatste.

Bron: Belga