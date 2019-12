De Lijn zet meer dan 300 medewerkers in met oudejaarsnacht en op 1 januari

De Lijn gaat op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag meer dan 300 medewerkers inzetten om feestvierders veilig van en naar hun bestemming te brengen. Dat laat de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij vandaag weten. Mensen zullen met een ticket van 4 euro onbeperkt kunnen reizen. Een aantal gemeentes komen tussen in de kosten, waardoor de busrit volledig gratis zal zijn. De Lijn zet de meer dan 300 medewerkers – zowel chauffeurs als dispatchers, controleurs en technici – in op 136 lijnen in heel Vlaanderen. Sommige bussen volgen hun vaste traject, andere bedienen een gelegenheidstraject.

Heel wat provincies, steden en gemeenten komen tussen in de kosten, waardoor de bussen en trams in 115 Vlaamse steden en gemeenten gratis zijn. Dat gratis biljet is enkel verkrijgbaar als sms-ticket, waarvoor mensen zich tot en met 30 december kunnen registreren.

Wie wel moet betalen, kan voor 4 euro een oudejaarsnachtbiljet kopen waarmee vanaf oudejaarsavond 18 uur tot nieuwjaarsdag 23.59 uur een onbeperkt aantal ritten kan worden afgelegd.

bron: Belga