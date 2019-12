Vrouw stuurt haar overleden vader e-mail en krijgt plots antwoord

Een Amerikaanse schrijfster stuurt al een tijdlang e-mails naar haar overleden vader. Daar kreeg ze – uiteraard – nooit een antwoord op. Tot onlangs…

Enkele jaren geleden kwam de papa van Rax King te overlijden. Om de pijn van het gemis te verzachten, stuurt de schrijfster, die tevens werkt in de restaurantketen ‘The Cheesecake Factory’ in New York, sindsdien af en toe een e-mail naar zijn oude e-mailadres van zijn werk.

Onlangs vroeg ze hem op die manier opnieuw om raad, en tot haar grote verbazing kwam er een antwoord op haar mailtje. “Hoi. Ik ben er zeker van dat je me nog kent. Ik wil dat je weet dat ik je e-mails nooit lees omdat ze zo persoonlijk zijn. Maar ik zie ze wel binnenkomen en ik merk dat je je vader nog erg hard mist. Ik wil dat je weet dat hij meer dan wat dan ook van je hield. Ik zag hoe jullie voortdurend lol trapten met elkaar en het was duidelijk dat jullie uit hetzelfde hout gesneden waren. Het leek wel alsof ik naar een film van Mel Brooks keek.”

“Ik weet dat mijn herinneringen niet kunnen vervangen wat jij met je vader had. Het was zo speciaal dat jullie zo’n hechte band met elkaar konden hebben. Niet iedereen heeft dat met zijn vader. Maar ik hoop dat het je steun biedt dat de mensen uit je vaders leven even veel van jullie beiden hielden als jullie van elkaar hielden”, klonk het.

De vrouw was op het moment dat ze het antwoord las op haar werk en hield het niet droog. “Ik ben momenteel in tranen aan het uitbarsten op het toilet van mijn werk”, schreef ze op Twitter.

Ze deelde het antwoord op Twitter, waar het meteen viraal ging met meer dan 58.000 likes.

sometimes when i especially miss my dad or want to ask him for advice, i email his old work address (his boomer ass never had a personal email lol). i assumed nobody could see, and my emails kept going through. after writing him for ghost advice today, i learned i assumed wrong pic.twitter.com/nQaBQaLGxo

— rax king (@RaxKingIsDead) December 5, 2019