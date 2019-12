TW Classic lost nieuwe headliner (en het is een oude bekende)

Crowded House komt op zondag 21 juni naar het festivalpark in Werchter voor TW Classic 2020. Eerder werden al The Killers en Paul McCartney aangekondigd voor de komende editie. De ticketverkoop voor TW Classic is reeds gestart via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be

Crowded House is bekend van catchy popsongs als ‘Don’t dream it’s over’, ‘Into Temptation’, ‘Four Seasons In One Day’, ‘It’s Only Natural’ en ‘Weather With You’, waar ze pakweg dertig jaar geleden furore mee maakten. In 1992 stond Crowded House al op de affiche van het toenmalige Rock Torhout/Rock Werchter samen met Bryan Adams, Smashing Pumpkins, Lou Reed en Red Hot Chili Peppers.

Crowded House werd door Neil Finn gevormd in het Australische Melbourne, maar de groep verhuisde al gauw naar Los Angeles om van daaruit de wereld te veroveren. Leden van het eerste uur Neil Finn en Nick Seymour worden vergezeld door Mitchell Froom, Liam Finn en Elroy Finn.