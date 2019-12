Plagiaatzaak rond ‘Blurred lines’ krijgt staartje: Pharrell verraadt zich in interview

Amerikaanse zanger en muzikant Pharrell Williams heeft zich in een interview op vervelende wijze in de nesten gewerkt. Hij verspreekt er zich per ongeluk over hoe wereldhit ‘Blurred Lines’ tot stand kwam. De plagiaatzaak met de familie van zanger Marvin Gaye, die in 2018 werd beslecht, krijgt zo nog een staartje.

De nabestaanden van Gaye spanden in 2015 een zaak aan tegen Pharrell Williams en Robin Thicke, de uitvoerders van het nummer. Volgens hen zou ‘Blurred Lines’ pure plagiaat zijn van Gayes hit ‘Got To Give It Up’. De rechter gaf de familie Gaye gelijk en vorig jaar werd beslist hoeveel geld Pharrell en Robin Thicke uiteindelijk zouden moeten afbetalen – bijna vijf miljoen dollar. De zaak leek afgerond, maar nu uit een interview met het Amerikaans magazine GQ blijkt dat Pharrell loog tijdens de rechtszaak, heeft de familie Gaye een verzoek ingediend om de zaak te herbekijken.

Verspreking

In de rechtbank hield Pharrell vol dat hij “niet de studio inging met de intentie om iets te maken dat voelde of klonk als Marvin Gaye.” In het interview vertelt hij echter hoe hij soms bestaande nummers muzikaal ontleedt in de studio om te ontdekken wat hij er zo goed aan vindt. “Dat deed ik ook met ‘Blurred Lines’, en het zorgde ervoor dat ik in de problemen kwam”, verraadde de muzikant zichzelf.

De nabestaanden van Gaye willen de zaak nu heropenen wegens meineed.