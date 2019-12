Chinese game laat spelers Hongkongse demonstranten aanvallen

Een onbekende Chinese maker heeft een gratis game ontwikkeld waarin je als speler Hongkongse demonstranten moet aanvallen. De game lijkt een antwoord te zijn op een eerdere game gemaakt in Hongkong, waarin demonstranten rubberen kogels en traangasbussen moeten ontwijken.

Al maanden protesteert een brede beweging in de semi-autonome stadstaat Hongkong tegen de invloed van China. Die laatste wordt hevig bekritiseerd omwille van buitensporig politiegeweld, maar spreekt zelf over buitenlandse inmenging en probeert de publieke opinie te doen keren. Een creatieve, maar onbekende maker heeft de Chinese propagandamachine van extra brandstof voorzien door een gratis game, getiteld ‘Everyone hit the traitors’ (‘Iedereen slaag de verraders’), online te zetten.

Slippers en knuppels

In het computerspel kan de speler met behulp van een knuppel en slippers, of gewoon met de hand, een aanstormende groep demonstranten aanvallen – en zo eigenhandig de protesten de kop indrukken. De speltechniek is simpel: een wapen naar keuze kiezen en meermaals op de – overigens karikaturaal getekende – Hongkongse demonstranten klikken volstaat. De game opent met een kort stripverhaal waarin onder andere wordt verteld dat “Hongkong deel uitmaakt van China, en buitenlandse machten kunnen zich hiermee niet bemoeien.” Ook is er tijdens het spelen op de achtergrond een schaduwfiguur met een Amerikaanse vlag op de mouw te zien, die geld uitdeelt aan de demonstranten.

Hongkongse tegenhanger

‘Everyone hit the traiters’ lijkt een antwoord te zijn op ‘Liberate Hong Kong’, een spel van Hongkongse makelij waarin demonstranten rubberen kogels en traangasbussen proberen te ontwijken om niet gearresteerd te worden. Die game werd samen met een andere – een visuele pro-Hongkongroman getiteld ‘Karma’ – ingediend bij het gameplatform Steam, maar wacht nog op goedkeuring. Steam zou daar volgens website Gizmodo mee wachten vanwege “controversial and potentially illegal content” (“controversiële en mogelijk gevaarlijke illegale inhoud”).

Chinese Communistische Partij

Intussen staat de Chinese anti-Hongkonggame dus al wel een paar dagen online. Het spel heeft echter geen credits, dus de oorsprong ervan is onbekend. Er werden ook geen duidelijke, directe links met de Chinese Communistische Partij gevonden, aldus Vice. The Morning Post schreef dat de Chinese openbare nieuwsorganisatie wel al een vurig nieuwsbericht over de game heeft gepubliceerd, waarin het beweert dat het spel populair is op sociale media.