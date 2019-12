Zakenman koopt spullen van Hitler en schenkt ze aan Israël

Een Libanees-Zwitserse zakenman heeft onlangs op een veiling gekochte bezittingen van Adolf Hitler overhandigd aan het memoriaal voor de slachtoffers van de Holocaust in Jeruzalem. Hij kreeg zondag een eerbetoon in Israël. Abdallah Chatila spendeerde vorige maand op een omstreden veiling in München zo’n 600.000 euro aan acht voorwerpen die toebehoorden aan Hitler. Hij kocht onder meer een hoed van de dictator, een sigarendoos, een typemachine en een exemplaar van “Mein Kampf”. Eerst wou de rijke zakenman de spullen verbranden, maar uiteindelijk besloot hij ze over te dragen aan Yad Vashem, het memoriaal voor de slachtoffers van de Holocaust.

“Uw donatie is van grote waarde in deze tijd, waarin mensen proberen de historische waarheid te ontkennen”, zo verklaarde de Israëlische president Reuven Rivlin, die Chatila zondag ontving in zijn residentie in Jeruzalem. Voorzitter Avner Shalev van het memoriaal dankte de man omdat nu is verzekerd dat de spullen voor educatieve doeleinden aangewend kunnen worden, en “niet in de verkeerde handen” zullen belanden.

Chatila zelf sprak van “een heel makkelijke” beslissing. “Wat de voorbije vijf jaar in Europa is gebeurd, bewijst dat antisemitisme, populisme en racisme almaar sterker worden”, zei hij. In deze tijden van desinformatie en sociale media, zo argumenteerde Chatila, kan het publiek opnieuw gemanipuleerd worden, net zoals Hitler deed. Met de schenking aan Yad Vashem wordt alvast vermeden dat deze voorwerpen gebruikt worden door neonazi’s of anderen die antisemitisme en racisme willen aanwakkeren, besloot hij.

