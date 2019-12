Vlaams klimaatplan – Minister Demir houdt lippen stijf op elkaar over Energie- en Klimaatplan

De Vlaamse regering komt maandag om 9 uur opnieuw bijeen in een poging haar Energie- en Klimaatplan af te kloppen. Een eerste poging mislukte vrijdag omdat er nog bijkomende berekeningen nodig bleken om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen. Maar of er schot in de zaak zit, wilde het kabinet van minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) zondag niet kwijt. “We comuniceren niet over het klimaatplan tot na de verdere bespreking tijdens de ministerraad”, liet haar woordvoerder weten. Demir zei vrijdag dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de vooropgestelde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen. Ze maakte ook duidelijk dat ze zonder goedgekeurd klimaatplan niet naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid (COP25) gaat. Normaal gezien had ze morgen/maandag moeten afreizen.

bron: Belga