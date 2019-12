Ruim 200 aanwezigen op Leuvense nocturne voor Wereldlichtjesdag

Naar aanleiding van Wereldlichtjesdag, de wereldwijde herdenkingsdag voor levenloos geboren en overleden kinderen, organiseerde de stad Leuven zondag in de vooravond op de Stadsbegraafplaats in Heverlee een nocturne met sfeervolle verlichting en muziek. Ondanks de regenbuien kwamen er zo’n 200 personen opdagen. Aan de Sterretjestuin voor levenloos geboren kinderen, die Leuven in 2009 als eerste in Vlaanderen inrichtte, zorgde de afdeling muziektherapie van het Lemmensinstituut (LUCA) in een sfeervol verlicht tent voor ingetogen muziek, afgewisseld met muziek van de even verderop gelegen vredesbeiaard van de Abdij van Park die bespeeld werd door Luc Rombouts. Medewerkers van de stad Leuven deelden aan de bezoekers kaarsjes uit en hadden op ieder kindergraf een kaars geplaatst. Dat was ook op de andere Leuvense begraafplaatsen het geval.

“Op deze manier proberen we als gemeenschap steun te bieden aan ouders, familie en vrienden door collectief dit verlies te helpen dragen. We willen mensen erkennen in hun verlies en ruimte maken voor nieuwe rituelen . Zo maken we rouw en verdriet zonder taboes en op verschillende manieren bespreekbaar en beleefbaar binnen onze samenleving. Want iedereen rouwt anders”, aldus schepen Bieke Verlinden (sp.a), onder meer bevoegd voor zorg, welzijn en begraafplaatsen.

bron: Belga