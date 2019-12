Mathias Vosté troeft Bart Swings af op 1.500 meter

Mathias Vosté heeft Bart Swings vandaag afgelost als beste Belgische schaatser op de 1.500 meter. Vosté zegevierde tijdens Wereldbekerwedstrijden in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan in de B-groep in 1:46.95. Swings noteerde enige uren later in de A-groep 1:47.37. De wedstrijd bij de A-rijders leverde een verrassende overwinning op voor de Chinees Zhongyan Ning (1:44.91), voor de Nederlanders Patrick Roest (1:45.08) en Kjeld Nuis (1:45.21). De tijd van Vosté was in de A-klasse goed geweest voor de vijftiende plaats. Swings werd zestiende.

Twee weken geleden was Swings in Polen als laatste geëindigd, daarom zou hij in de B-groep moeten starten. Maar door afzeggingen kon hij in Kazachstan zijn A-status alsnog behouden. In zijn rit tegen de Rus Sergej Trofimov ging het in de eerste bocht al bijna fout. Swings kon een val maar net vermijden. Met een korte, wat haastige slag bevestigde de Leuvenaar het beeld van eerdere wedstrijden in dit seizoen. Het tempo lag te laag om zich bij de toppers te scharen. Alleen de slotronde (28.27) was echt sterk. Enkel Ning, Roest en de Noor Allan Dahl Johansson waren op dat stuk sneller.

bron: Belga