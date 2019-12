Brand New Delhi: politie arresteert fabriekseigenaar

In het Indiase New Delhi heeft de politie zondag de eigenaar en de beheerder opgepakt van de fabriek waar 43 mensen het leven verloren bij een brand. De eigenaar wordt beschuldigd van doodslag en nalatigheid, zo meldde politiewoordvoerder Monica Bhardwaj. Ook de beheerder is opgepakt, maar het is onduidelijk of ook hij in beschuldiging is gesteld. De brand was zondagochtend uitgebroken in de fabriek waar onder meer handtassen en speelgoed wordt gemaakt. Meer dan zestig werknemers sliepen in het gebouw en werden ’s ochtends vroeg door de vlammen verrast. 43 van hen overleefde de brand niet. Ze overleden aan het inhaleren van giftige rook.

“Er was veel brandbaar plastic materiaal, en papier, in de werkruimtes. Dat zorgde voor giftige rook. Ook twee politiemannen en brandweermannen zijn daardoor in het ziekenhuis beland”, voegde de woordvoerder toe.

Bron: Belga