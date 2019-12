Assistent Rudi Cossey verlaat Cercle Brugge na nederlaag tegen Genk

De samenwerking tussen assistent-trainer Rudi Cossey en Cercle Brugge is na onderling overleg stopgezet. Dat maakte de rode lantaarn zaterdagavond bekend na de 1-2 nederlaag tegen KRC Genk in het kader van de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League. De 58-jarige Cossey begon het seizoen als assistent van trainer Fabien Mercadal. De Fransman betaalde twee maanden geleden het gelag voor de slechte competitiestart, maar Cossey bleef onder de Duitse opvolger Bernd Storck aan boord bij Cercle Brugge. De samenwerking verliep echter niet van een leien dakje. Na sportief directeur François Vitali en assistent José Jeunechamps is Cossey al de derde persoon sinds de komst van Storck die de rode lantaarn verlaat.

“Cercle Brugge en Rudi Cossey hebben in onderling overleg een einde gemaakt aan hun samenwerking. Cossey was sinds begin dit seizoen actief als assistent-trainer, maar beide partijen kwamen tot de conclusie dat de toekomst beter afzonderlijk van elkaar wordt voorgezet”, klonk het zaterdagavond in een persbericht van de rode lantaarn in 1A. “Cercle Brugge houdt zich eraan Rudi Cossey te bedanken voor de geleverde inspanningen.”

Cossey was eerder aan de slag als T2 bij Club Brugge, Genk, Gent, Lokeren en Bergen. De Brusselaar deed bij OH Leuven en Bergen ook ervaring op als hoofdcoach in de tweede afdeling. In de jaren tachtig en negentig voetbalde Cossey voor RWDM, Club Brugge en Lokeren.

bron: Belga