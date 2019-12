Amerikaanse rapper Juice Wrld plots overleden

De 21-jarige Amerikaanse rapper Juice Wrld is overleden in Chicago. Dat heeft een woordvoerster van de gerechtsdokter bevestigd. Juice Wrld werd zondagochtend na een landing op de luchthaven onwel en overleed even later in het ziekenhuis. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Juice Wrld, echte naam Jarad Anthony Higgins, reisde zondagochtend met een privévlucht vanuit Californië naar Chicago. Na de landing op de Midway-luchthaven werd de rapper plots onwel. “Een medisch noodgeval”, zo omschreef de woordvoerster de situatie. De rapper werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon geen hulp meer baten. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Er heeft nog geen autopsie plaatsgevonden.

Juice Wrld brak vorig jaar door met de hits “Lucid Dreams” en “All Girls Are the Same”. ije zomer trad de hiphopbelofte nog op tijdens Les Ardentes in Luik. De rapper heeft twee albums op zijn palmares: “Goodbye & Good Riddance” en “Death Race For Love”.

bron: Belga