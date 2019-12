6.000 Antwerpenaren verkennen nieuwe tramlijn 1 tijdens feestweekend Noorderlijn

Zo’n 6.000 mensen hebben zondag een ritje gemaakt op de nieuwe tramlijnen 1 en 24 na het afwerken van de Noorderlijn in Antwerpen. De bezoekers namen er deel aan ‘tramsafari’s’ doorheen de stad, met onder meer een rondleiding in het Havenhuis en een presentatie van de studenten van de AP Hogeschool aan de Noorderplaats. Zaterdag werden de nieuwe tramlijnen al officieel ingehuldigd in aanwezigheid van onder meer burgemeester Bart De Wever en Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. Ook de buurtbewoners mochten opstappen voor de eerste rit en kennismaken met het nieuwe premetrostation Opera.

Zondag was het de beurt aan het grote publiek. De Lijn voorzag gratis probeerpassen voor de nieuwe lijnen, zo’n 6.000 mensen maakten daar gebruik van. De trams hielden halt aan de campus Noorderplaats van AP Hogeschool, het Havenhuis en Kinepolis.

bron: Belga