Dikste man ter wereld gaat op spectaculair dieet

De Mexicaanse Juan Pedro Franco woog op zijn dieptepunt 595 kilo en kwam daarmee in het Guinness Book of Records. De Mexicaan had echter genoeg van zijn overgewicht en besloot om af te vallen. Momenteel is de man al 334 kilo armer.

De morbide obese man woog in 2016 nog 595 kilo. Zijn veel te hoge gewicht kwam mede doordat hij al acht jaar lang in bed lag. Franco kon niet lopen en zelfs nauwelijks bewegen vanwege zijn gigantische overgewicht. Daarom was hij afhankelijk van de zorg van zijn familie. Naast zijn overgewicht lijdt de Mexicaan ook nog eens aan diabetes type 2.

Franco was zijn overgewicht zat, en besloot af te vallen. Dat deed hij niet zonder succes. Momenteel weegt de man ‘slechts’ 261 kilo. Hij is nog steeds te zwaar, maar Franco is al meer dan de helft van zijn gewicht kwijt. Daarmee is hij goed op weg naar een gezond leven. Om deze progressie te boeken heeft de Mexicaan drie operaties ondergaan. Maar daarmee is hij er nog lang niet. Om zijn streefgewicht van ongeveer 130 kilo te bereiken, moet hij nog een keer onder het mes.

Overtollige huid

Omdat hij in relatief korte tijd veel kilo’s is kwijtgeraakt, zit de Mexicaan met enorm veel overtollige huid opgescheept. Het loshangende vel weegt bij elkaar zo’n tachtig kilo en tast zijn balans aan bij het lopen. Het verwijderen van de huid is daarom noodzakelijk. Maar het is geen gemakkelijke ingreep, stelt bariatrisch chirurg Jose Antonio Castañeda. Volgens hem zijn er meerdere chirurgen nodig die nauw samenwerken bij een operatie van deze omvang. De verwachting luidt dat Franco in de komende zes maanden onder het mes kan gaan om de overtollige huid te laten verwijderen.

Nieuw record

Het verlies van zoveel gewicht heeft het leven van Franco enorm veranderd. “Ik kan nu gewoon kleding kopen in winkels”, zegt hij vrolijk. “Elke keer dat ik mijn huis verlaat, heb ik minder last van stress, angst en mijn depressie.” Ook heeft hij zijn doelen gezet op een nieuw record, daar is hij duidelijk in. “Ik wil de man worden die het meeste gewicht heeft verloren.” Of hem dat gaat lukken, weet hij niet, maar hij is in ieder geval al heel trots op wat hij nu al heeft bereikt.