Sultan van Oman aangekomen voor medische behandeling in Leuven

De sultan van Oman is aangekomen in België voor een medische behandeling in het UZ Leuven. Dat heeft de FOD Buitenlandse Zaken zaterdagavond gemeld. De 79-jarige sultan Qaboes bin Said Al Said sukkelt met de gezondheid en laat zich in december en januari langdurig behandelen in het UZ in Leuven. Hij huurt in die periode het volledige luxehotel The Fourth op de Grote Markt af.

De overheid van Oman heeft een officiële verklaring over het bezoek afgegeven. “Zijne Majesteit Sultan Qaboos bin Said vertrekt vandaag, zaterdag 7 december 2019, naar het Koninkrijk van België om een reeks medische onderzoeken te ondergaan. Moge ZM de Sultan snel genezen, want hij is een bron van inspiratie en van trots voor het Omanische volk, dat hem trouw blijft tegenover de almachtige”, zo luidde de vrije vertaling die de FOD Buitenlandse Zaken heeft verspreid.

bron: Belga