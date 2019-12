Quinten Hermans soleert naar de zege in Essen

Quinten Hermans (Telenet Baloise Lions) heeft vandaag de Ethias Cross in Essen gewonnen, de vijfde manche van het seizoen in dat criterium. Hermans rondde aan het Hemelrijk in de Belgische grensgemeente een solo mooi af. Hij haalde het zo van titelverdediger Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), die uit Spanje was teruggekeerd, en de Brit Tom Pidcock. Zdenek Stybar kwam bij zijn eerste cross van het seizoen in zijn Essen niet verder dan de twaalfde plaats. Heel wat toppers, met de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel op kop, waren niet naar Essen afgezakt.

Ook de Superprestige is morgen in Zonhoven aan haar vijfde manche toe en ook daar is Van der Poel de grote afwezige. Toon Aerts deelt de leidersplaats in het klassement met Laurens Sweeck. Beide renners tellen 45 punten, twee meer dan Quinten Hermans en Corné van Kessel.

bron: Belga