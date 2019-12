Kerstboomkwekers in de clinch met Ikea

Op de markt van de kerstboomverkopers worden geen cadeautjes uitgedeeld. De Union Ardennaise des pépinièristes (UAP), de Waalse federatie van boomkwekers, heeft in de pers uitgehaald naar de concurrentie van Ikea. De Zweedse meubelgigant laat dat niet over zijn kant gaan. Voorzitter van UAP, Jonathan Rigaux had gisteren in de Franstalige pers een “netelig” probleem aangekaart. Volgens hem “bevuilt Ikea de markt in België en Frankrijk en trekt het bedrijf de prijzen naar beneden”. “Van de 64 boomkwekers van de UAP levert er slechts één aan Ikea, de rest komt uit het oosten waar de bomen op industriële wijze worden geproduceerd”, kloeg hij aan.

Niets van aan, zo reageert Ikea België vandaag. “Alle kerstbomen die bij Ikea België worden verkocht komen van een Belgische leverancier”, zo stelt het bedrijf in een persmededeling. Als de prijzen desondanks “laag” zijn, dan komt dat omdat Ikea de middelen heeft om “op grote schaal” aan te kopen, klinkt het.

België is na Duitsland en Denemarken de derde grootste producent van kerstbomen. 85 procent van de productie is bestemd voor de export. Het neemt niet weg dat de meeste boomkwekers volgens Rigaux de voorbije jaren weinig winst hebben kunnen maken. De voorzitter vindt dat de prijzen herzien moeten worden. “Het is op lange termijn niet meer houdbaar.”

bron: Belga