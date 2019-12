Jupiler Pro League – Duel tussen KV Mechelen en KV Kortrijk levert geen winnaar op

KV Mechelen en KV Kortrijk hebben zaterdagavond op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League Achter de Kazerne een 1-1 gelijkspel afgeleverd. Na een slaapverwekkende vertoning zat er heel wat animo in het slotkwartier van de wedstrijd. Op aangeven van Julien de Sart maakte Imoh Ezekiel er 0-1 van, maar de Kortrijkse vreugde was van korte duur. Twee minuten later zorgde Igor De Camargo immers al voor de gelijkmaker. Het was de avond van de invallers, want zowel De Camargo als Ezekiel was na de rust het veld opgekomen.

In de stand komt KV Mechelen met 28 punten uit 18 wedstrijden voorlopig op een met Zulte Waregem gedeelde zesde plaats. KVK deelt met zestien punten de twaalfde plaats met Eupen. Met de puntendeling schieten beide ploegen in het klassement weinig op.

Zaterdagavond staan er nog drie wedstrijden op het programma. Competitieleider Club Brugge gaat dan op bezoek bij STVV. Club Brugge heeft voorlopig een marge van vijf punten op eerste achtervolger Antwerp, dat vrijdagavond de speeldag opende met een klinkende 0-4 in de derby bij Waasland-Beveren. Toch is blauw-zwart, dat woensdag moeizaam KV Oostende uitschakelde in de Croky Cup, best op zijn hoede op Stayen. De Truienaars pakten vorige week met 1-2 de scalp van Racing Genk.

AA Gent speelt dan weer gastheer voor Zulte Waregem. De troepen van Jess Thorup, vierde in de stand, moeten tonen dat ze hersteld zijn van de klap die Charleroi hen woensdag toediende in de Beker van België (1-0 nederlaag). Racing Genk speelt op hetzelfde moment uit bij rode lantaarn Cercle Brugge. Een driepunter is broodnodig voor de landskampioen, na de nederlaag in de Limburgse derby en de uitschakeling door Antwerp in de Croky Cup. Genk won amper één van zijn laatste elf wedstrijden.

bron: Belga