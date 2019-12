Brusselse netbeheerder wil tegen 2050 volledige energietransitie in hoofdstad

De Brusselse netbeheerder Sibelga heeft een ambitieuze langetermijnvisie. Tegen 2050 hoopt de distributienetbeheerder dat alle Brusselse gebouwen energiepassief zijn, en dus amper energie verbruiken. Dat zegt CEO Marie-Pierre Fauconnier in L’Echo. Sibelga mikt er ook op om tegen 2050 alle 118 Brusselse wijken – zeker de huishoudens – zo goed als energie-autonoom te maken, door de opwekking en het verbruik van groene energie. Een derde doelstelling is om het tegen dan te stellen zonder particuliere auto’s. “Alle voertuigen zullen gedeeld zijn, autonoom en 100 procent groen”, aldus de CEO.

De netbeheerder zegt er meteen bij dat niet noodzakelijk alle doelstellingen zullen bereikt zijn tegen die datum, maar ze vormen wel een streefdoel. “We willen de energietransitie in alle Brusselse huizen en bedrijven binnenbrengen. Dat is ons credo”, zegt Fauconnier.

Die visie is voor de komende jaren vertaald in een strategisch plan 2020-2024, met 15 concrete projecten die zullen worden doorgezet. Zo wil Sibelga bijvoorbeeld zijn cabines en lantaarnpalen openstellen voor andere actoren, onder meer om als laadpaal voor elektrische wagens te dienen.

bron: Belga