Belgen in het buitenland – United pakt na Tottenham ook de scalp van City in Manchester derby

Manchester United heeft na Tottenham nu ook Manchester City opzijgezet in de Premier League. De spelers van Ole Gunnar Solskjær wonnen zaterdag de Manchester derby met 0-2. City kijkt nu al tegen een achterstand van 14 punten aan op leider Liverpool. Als Leicester City zondag kan winnen bij Aston Villa, telt het ook al zes punten voorsprong op Kevin De Bruyne & co. Benito Raman scoorde voor Schalke 04 in een 2-1 nederlaag op het veld van Bayer Leverkusen. United greep City meteen bij de keel en maakte met zijn snelle mannen vooraan gretig gebruik van de ruimte die de thuisploeg liet. Na enkele grote kansen kreeg het ook de voorsprong die het verdiende. De VAR zag een penaltyfout van Bernardo Silva op Marcus Rashford en die laatste zette hem feilloos om (23.). De Reds bleven doorgaan en na een plaatsbal van Rashford op de lat, kon Anthony Martial de score verdubbelen met een schot in de korte hoek (29.).

City moest nu komen en kwam in de tweede helft wat meer aandringen, zonder al te veel kansen te creëren. De Bruyne kwam nog dichtbij maar zag zijn schot geblokt. In de 85e minuut lukte het wel voor de bezoekers en kon Nicolas Otamendi de aansluitingstreffer maken op hoekschop. Een minuut later was er bijna al de gelijkmaker van Riyad Mahrez, maar zijn schot werd gepareerd door David De Gea. Meer dreiging bleef uit, waardoor de titel nog wat verder weg lijkt voor de Citizens.

In Duitsland was het doelpunt van Raman niet voldoende om de nederlaag af te wenden. De Belg werkte de 2-1 binnen in de 82e minuut nadat twee doelpunten van Lucas Alario (15. en 81.) Leverkusen op een 2-0 voorsprong hadden gebracht.

Bron: Belga