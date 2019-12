Le Pain Quotidien weer helemaal in Belgische handen

De historische aandeelhouders van Le Pain Quotidien hebben de Franse voedingsgroep Norac uitgekocht. Dat bericht De Tijd vrijdag. Daardoor is de bakkerij- en restaurantketen weer volledig in Belgische handen. Norac, de voedingsgroep van Bruno Caron, zat zeven jaar in Le Pain Quotidien. Caron kocht aanvankelijk een belang van 15 procent en bouwde dat beetje bij beetje uit tot 25 procent. De overname van de aandelen van de Fransman is een voorbode van een grondigere hertekening van het aandeelhouderschap van de keten.

Niet alleen het aandeelhouderschap kleurt weer Belgisch. Ook de CEO is opnieuw een Belg. Het gaat om Vincent Herbert, de voormalige CEO van… Le Pain Quotidien. Hij vervangt Jerry Gamez (ex-Burger King, ex-Walmart), die hem begin 2018 opvolgde. De Amerikaan stapte onlangs op na meningsverschillen over de strategie.

De Belgische ex-CEO neemt tijdelijk het roer over. Hij kent de keten als geen ander: hij was er 17 jaar werkzaam en zette Le Pain Quotidien wereldwijd op de kaart.

bron: Belga