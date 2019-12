Klimaatconferentie Madrid – Duizenden deelnemers op klimaatbetoging

In Madrid zijn vrijdag duizenden mensen van over de hele wereld op straat gekomen met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Ze eisen concrete maatregelen van politici om de klimaatverandering te stoppen. Volgens de autoriteiten waren er 15.000 mensen, Thunberg sprak over een half miljoen. De klimaatbetogers trokken van het treinstation Atocha naar de hoofdstraat Paseo del Prado in de Spaanse hoofdstad. Met de actie willen ze druk uitoefenen op de deelnemers aan de VN-klimaatconferentie die nog tot 13 december plaatsvindt in Madrid.

Thunberg verklaarde op het podium dat de wereld in een klimaatnoodtoestand verkeert en dat iedereen uit de comfortzone moet komen om het probleem op te lossen. Eerder had ze tijdens een persconferentie al verklaard dat ze hoopt op concrete resultaten van de conferentie.

Bron: Belga