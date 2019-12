Ecolo vraagt intrekking N-VA-campagne tegen kandidatuur Khattabi voor Grondwettelijk Hof

Rajae Maouane, covoorzitster van Ecolo, heeft vandaag aan de N-VA gevraagd de campagne stop te zetten tegen de kandidatuur van haar voorgangster, Kamerlid Zakia Khattabi, voor de post van rechter bij het Grondwettelijk Hof. Het was N-VA-fractieleider in de Senaat Karl Vanlouwe die op de sociale media de actie “Stop Khattabi” lanceerde. “Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof”, luidde de ondertitel van de digitale affiche met de beeltenis van de Ecolo-politica. In De Standaard verwijst Vanlouwe naar de actie van Khattabi in 2013, toen ze in een vliegtuig van Tunis Air persoonlijk tussenkwam bij de repatriëring van een Tunesiër, die illegaal in ons land verbleef. Uiteindelijk ging de uitwijzing niet door.

Het moment van de N-VA-campagne is niet toevallig gekozen. Volgende week vrijdag buigt de Senaat zich over de kandidatuur van Zakia Khattabi voor de opvolging van haar partijgenoot Jean-Paul Snappe als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Oorspronkelijk moest de geheime stemming op 22 november plaatsvinden, een week nadat sp.a-kamerlid Yasmine Kherbache door de Kamer voorgedragen werd als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Maar de Senaat stelde de stemming over Khattabi uit omdat er technisch-juridische problemen opdoken doordat de benoeming van Kherbache nog niet in het Staatsblad verschenen was, en dus niet definitief was.

Een rondvraag leerde toen dat de aanduiding door de Senaat niet zeker was omdat naast N-VA en Vlaams Belang ook de liberalen lieten uitschijnen zich tegen de Ecolo-politica te zullen keren. Voor een voordracht van rechter van het Grondwettelijk Hof is een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden nodig, en die was er in dit geval niet.

“De N-VA maakt hier een publiek proces van een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger omdat ze kandidaat is voor een functie. De partij probeert een kandidate de mond te snoeren omdat ze andere meningen heeft”, klaagt Maouane op Twitter aan.

“We vragen dus de intrekking van deze campagne om de parlementsleden die moeten stemmen voor deze voordracht dat zonder druk van buitenaf kunnen doen, en om het respect en de goede werking van onze instellingen te garanderen”, voegt ze eraan toe.

bron: Belga