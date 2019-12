BBL, Natuurpunt en WWF in beroep tegen boskapvergunning Ineos

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en WWF tekenen gezamenlijk beroep aan tegen de beslissing van de provincie Antwerpen om een omgevingsvergunning toe te kennen aan Ineos voor ontbossing en voorbereidende werken voor het miljardenproject ‘Project One’ te Lillo. Dat laten de organisaties vrijdag weten in een gezamenlijk persbericht. “Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig”, klinkt het. Op 7 november verleende het Antwerpse provinciebestuur een vergunning aan chemiereus Ineos om zijn site in Lillo ‘bouwrijp’ te maken voor de komst van twee nieuwe fabrieken. Het groen licht kwam er ondanks honderden bezwaarschriften en een petitie van actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij. Ook Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en WWF dienden een gezamenlijk bezwaarschrift in.

De organisaties hebben nu gezamenlijk beroep aangetekend bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ze halen aan dat Ineos nog geen vergunningen heeft voor de installaties zelf. “Waarom het bos kappen als het nog niet zeker is of de nieuwe fabrieken er überhaupt mogen komen?” vragen ze zich af. Ook het feit dat de milieuvergunningsaanvraag voor Project One in verschillende onderdelen wordt opgedeeld, vinden de drie verenigingen onaanvaardbaar.

BBL, Natuurpunt en WWF herhalen ook hun vraag naar garanties dat de Ineos-installaties zullen passen in een koolstofneutrale en circulaire economie. “Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de Europese engagementen”, klinkt het.

bron: Belga