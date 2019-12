TIPS & TRENDS. Feestelijk kapsel in drie stappen

Tijdens de feestdagen wil je van kop tot teen stralen. Die glimmende feestjurk en bijpassende schoenen heb je vast al, maar heb je ook aan je kapsel gedacht? Met deze drie lifesavers leg jij je lokken lekker in de watten.

Rahua Classic Shampoo

Deze naturlijke shampoo zit vol schoonheidsgeheimen uit het Amazonewoud. Rahua is een olie geperst uit een boomnoot. Die versterkt beschadigde lokken en doet vooral wonderen voor een geïrriteerde hoofdhuid. Afgewerkt met Palo Santo (het ‘heilige hout’), quinoa, kokosnoot en frambozenblad verwijdert deze shampoo overtollige olie en beschermt hij tegen UV-stralen.

Blooms & Blossoms

36 euro

Glow Brow Dry Accelerator

Heb je een dikke haardos en duurt het eeuwen vooraleer je lokken droog zijn? De Glow Brow Dry Accelerator doet alles wat hij belooft. Als je dit product op je natte coupe sprayt, zal je dubbel zo snel je haar kunnen drogen. Bovendien voorkomt de spray dat je haar breekbaar wordt door de hitte van de haardroger en laat hij je lokken glanzend en zijdezacht achter.

Bumble & Bumble

32 euro

BaByliss 9000

Is je haar netjes gewassen en gedroogd? Dan kan je aan de styling beginnen met de BaByliss 9000. De kracht van deze stijltang? Het feit dat hij compleet draadloos is! Je laadt hem simpelweg op met de magnetische oplader en hij is klaar voor 30 minuten stijlen op de hoogste temperatuur. Heel handig als je snel nog even je haar wilt glad strijken in de trein, de auto of na een regenbui. Zo ligt je kapsel altijd in de plooi, waar je ook gaat.

BaByliss

279,90 euro

Janne Vandevelde