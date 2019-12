Suikerrock stopt ermee, maar stadsbestuur Tienen wil niet opgeven

Tienen wil Suikerrock niet zomaar opgeven. Het stadsbestuur reikt de festivalorganisatoren de hand, toen die eerder vandaag bekendmaakten er in 2021 mee op te houden. Het dispuut draait rond de locatie en subsidies.

Volgens de organisatoren ligt de toekomst van Suikerrock in het stadscentrum en op de Grote Markt. De heraanleg van de Grote Markt is een van de struikelblokken voor organisator Walter Kestens. De organisator zegt dat altijd beloofd werd dat de heraanleg zou gebeuren in functie van Suikerrock. Maar de werkzaamheden worden al jarenlang uitgesteld. Volgens de huidige plannen zou het in de toekomst onmogelijk worden om Suikerrock te organiseren in het stadscentrum.

Een tweede discussiepunt is het financiële plaatje. Suikerrock is niet het enige festival dat vecht om te overleven. De organisator stelt dat hij al vele honderdduizenden euro’s in het festival heeft gestoken.

Subsidies

“De stad kan de verliezen niet compenseren”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Ik denk dat de organisatie de subsidie van de stad graag verhoogd had gezien. De toelage bedraagt 65.000 euro. Dat is het hoogste bedrag dat we aan een organisatie in Tienen geven. Het schepencollege heeft beslist dat dit bedrag echt de limiet is.”

Partyka vindt dat Suikerrock nog steeds een plaats heeft in Tienen. “Wij willen Suikerrock graag in onze stad houden. Het doek is nog niet gevallen. Suikerrock is een vaste waarde in Tienen.”