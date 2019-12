Zeven van de acht raffinaderijen in Frankrijk geblokkeerd door algemen staking

Als gevolg van de algemene staking tegen de pensioenhervorming die Frans president Emmanuel Macron wil, liggen zeven van de acht raffinaderijen in Frankrijk plat, liet de vakbond CGT Chémie weten. “Nooit gezien”, luidt het. Volgens de vakbond heeft geen enkel product die zeven raffinaderijen verlaten, waaronder vijf van Total. Twaalf van de 200 brandstofopslagplaatsen in Frankrijk waren op de middag geblokkeerd, zegt Total. Staking is er ook bij twee operatoren van pijpleidingen en in de petroleumhavens Fos en Le Havre.

Volgens het ministerie van Onderwijs staakt 51,15 procent van het personeel in het basisonderwijs en 42,32 procent in het middelbaar onderwijs. De vakbonden gewagen respectievelijk van 70 en 75 procent.

Na “sabotage” van een installatie voor de stroomvoorziening voor de hogesnelheidstrein TGV in Chabrillan in de Drôme worden de weinige TGV-treinstellen die rijden tussen Parijs en Marseille omgeleid, maakte prefect Hugues Moutouh bekend.

De Franse president Emmanuel Macron is ondanks de algemene staking in zijn land “kalm en vastbesloten” om door te gaan met zijn hervorming van de pensioenen waarvan premier Edouard Philippe volgende week de “algemene architectuur” zal bekendmaken. Dat maakte het Elysée bekend.

“Het staatshoofd is kalm en vastberaden deze hervorming door te voeren, luisterend en consulterend”, luidt het. “Hij verwacht ook eerbied voor de openbare orde en het ongenoegen dat de Fransen ondergaan.”

Volgens het communiqué zal Hoog Commissaris Jean-Paul Delevoye begin volgende week de consultaties met de sociale partners afronden en daarvan een synthese maken. Premier Philippe maakt dan midden volgende week de “algemene architectuur” van de hervorming publiek

Bron: Belga