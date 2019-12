“Paarsgroen is beste en enige optie”, vindt Rudi Vervoort

Voor Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is paarsgroen “de beste en enige optie”. “Ik zie niet in hoe we vandaag in zee zouden gaan met N-VA”, een partij die “niet incontournable” is. Dat heeft Vervoort vandaag verklaard op de RTBF-radio. “De PS is voorstander van paarsgroen en heeft dat nooit onder stoelen of banken gestoken. We willen een coalitie op federaal niveau die in lijn ligt met de verwachtingen van de kiezer”, voegt Vervoort er aan toe. Ter herinnering: N-VA is met voorsprong de grootste partij in Vlaanderen.

“We zitten niet meer in de fase van de hypotheses. Vandaag ligt er een weg open en we moeten die kunnen inslaan”, aldus nog Vervoort.

bron: Belga