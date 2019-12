Onderwijs luidt alarmbel over besparingen

De onderwijskoepels en -netten hebben een brief geschreven aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Daarin maken ze zich zorgen over de besparingen die de regering-Jambon plant op hun pedagogische begeleidingsdiensten. Meer dan 150 jobs worden bedreigd. Dat schrijft De Morgen vandaag. In de brief uiten Patriek Delbaere (Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs), Raymonda Verdyck (Gemeenschapsonderwijs), Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs) en Griet Mahieu (Provinciaal Onderwijs), de hoofden van de vier grootste onderwijskoepels en -netten, hun bezorgdheid. “Wij zijn overtuigd dat we als begeleidingsdiensten een belangrijke rol hebben en bijdragen tot de kwaliteit van het onderwijs, we wensen dan ook met u snel in gesprek te gaan.”

Volgens de Vlaamse regering komen veel van de ondersteuners te weinig in een klas om leerkrachten te helpen. Dus worden de begeleidingsdiensten tot een efficiëntieoefening gedwongen. Samen met de begeleiding van de CLB’s zullen zij over de hele legislatuur 11 miljoen euro moeten inleveren. Omdat die begeleiding van CLB’s echter niet zo groot is, vrezen de koepels dat vooral zij de gevolgen zullen moeten dragen.

Aanleiding voor de brief is een engagementsverklaring die werd opgesteld in de schoot van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP). De engagementsverklaring had op 25 november getekend moeten worden. Vier dagen ervoor lieten de pedagogische begeleidingsdiensten echter weten niet te tekenen. Formeel willen ze de verklaring nog steeds tekenen, maar ze vragen ook meer duidelijkheid over de geplande besparingen.

Weyts liet hen weten in te gaan op de uitgestoken hand.

bron: Belga