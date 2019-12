Nederlandse boeren overwegen acties rond Kerstmis

De Nederlandse boeren broeden op nieuwe acties. Als deze doorgaan, vinden ze plaats rondom de kerstdagen. Een plan is het platleggen van de voedselvoorziening in Nederland in de week voor Kerstmis. Voorzitter Mark van den Oever van de actiegroep Farmers Defence Force zegt dat naar aanleiding van berichtgeving door Omrop Fryslân.

Komende maandag steken de “regiobeheerders” van de actiegroep de koppen bij elkaar, zegt Van den Oever. Wegens de stikstofcrisis en de normen voor PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen), door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, trokken de boeren eerder massaal naar Den Haag, blokkeerden ze diverse op- en afritten op snelwegen en protesteerden ze bij provinciehuizen en het RIVM.

De boeren zijn nog steeds niet blij met het beleid van de Nederlandse regering als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen. Vorige maand presenteerden ze eigen plannen om de uitstoot te verminderen, maar die zijn niet overgenomen, aldus Van den Oever.

Andere acties rond de feestdagen zijn ook niet uitgesloten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. “Of alles tegelijk”, aldus de voorzitter.

Bron: Belga