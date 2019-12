Genkenaar in de cel voor rol bij 1.500 wietplanten in woning in Turnhout

De politie van de zone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal) heeft maandag twee huiszoekingen in Genk en Turnhout uitgevoerd en stootte daarbij in de Kruishuisstraat in Turnhout op een wietplantage met in totaal 1.500 planten. Drie personen werden gearresteerd. Uiteindelijk werd een 36-jarige man uit Genk aangehouden en opgesloten door de onderzoeksrechter. Dat maakte de politie donderdag bekend. De inval in de Kruishuisstraat vond plaats in samenwerking met de politie van de regio Turnhout. De 1.500 planten stonden onderverdeeld in drie professioneel ingerichte teeltruimtes in het huis. De elektriciteit voor de wietteelt werd illegaal afgetapt. Bij de inval was er niemand aanwezig. Het gerechtelijk lab deed een uitgebreid sporenonderzoek. De civiele bescherming voerde de ruimingswerken uit.

Tegelijkertijd met de huiszoeking in Turnhout viel de politie CARMA binnen bij de eigenaar van het huis in de Antwerpse Kempen. Dat bleek een 48-jarige man uit Genk, die in een appartement in de Wintergroenstraat woonde. De derde huiszoeking in de Hazenstraat in Genk leidde tot de arrestatie van de 36-jarige man uit Genk. Beide verdachten werden verhoord. De veertiger mocht na verhoor beschikken. De politie van de zone CARMA en het parket van Limburg voeren verder onderzoek.

bron: Belga