Brexit Party verliest vier Europarlementsleden aan Tories

Vier Europarlementsleden van de Brexit Party roepen de Britse kiezers vandaag op om bij de aanstaande parlementsverkiezingen voor de Tories van Boris Johnson te stemmen. Enkel die partij kan de brexit realiseren, luidt het. Bij de Europese verkiezingen van einde mei sleepte de Brexit Party 29 zetels in de wacht. De partij van Nigel Farage was erin geslaagd het ongenoegen te capteren over het uitblijven van de brexit. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 12 december heeft Farage zijn karretje echter aan premier Boris Johnson gehaakt. Hij steunt zijn brexit-akkoord en weigert kandidaten van de Brexit Party het veld in te sturen in districten die momenteel in handen zijn van de Tories. Farage wil zich concentreren op de districten waar Labour verkozenen heeft.

Die strategie is niet naar de zin van vier Europarlementsleden. Zij roepen de kiezers op hoe dan ook op de Tories te stemmen en de Brexit Party links te laten liggen. “We hebben een sterke regering nodigt die de ‘leave’-keuze van 17,4 miljoen Britten onderschrijft. De Conservatieven zijn de enige mogelijke optie voor aanhangers van de brexit en andere democraten”, verdedigt Annunziata Rees-Mogg haar keuze. Zij is de zus van Jacob Rees-Mogg, de controversiële fractieleider van de Tories in het Britse Lagerhuis.

Een van de andere ‘MEP’s’ die de Brexit Party de rug toekeren is John Longworth, de voormalige directeur-generaal van de Britse kamers van koophandel en in 2016, in de aanloop naar het brexit-referendum, de voorzitter van de Leave Means Leave-campagne.

bron: Belga