Vrouw ontdekt handige manier om haar haar te krullen zonder krultang

Een jonge moeder heeft een creatieve manier bedacht om haar haar te krullen zonder krultang. Ze draaide haar lokken rond een warme chauffageleiding, met succes. De krultang mag wat haar betreft nu de vuilbak in.

Emily Kendall was zich aan het klaarmaken voor een nachtje uit, maar kon haar krultang nergens vinden. Terwijl de 22-jarige moeder van één zich probeerde te herinneren waar ze die gelaten kon hebben, bedacht ze zich dat haar chauffage warm stond en de leidingen perfect als haarkruller zouden kunnen dienen.

Tijd en elektriciteit uitgespaard

Ze nam de proef op de som en was verbaasd over het resultaat. “Toen ik de eerste krullen zag, dacht ik: ‘Oh mijn God’. Ik was gechoqueerd. Ik kon niet geloven dat het gelukt was. Het duurde maar twintig minuten, terwijl ik met mijn krultang gewoonlijk veertig minuten bezig was. Ik spaar er dus tijd en elektriciteit mee uit. De krullen bleven de hele nacht en ook de volgende dag nog zitten. Bovendien is het beter voor mijn haar want de chauffage is minder warm dan een krultang”, vertelt ze aan Metro UK.

Krultang voortaan niet meer nodig

De knappe blondine uit Morecambe, een plaats in het Engelse graafschap Lancashire, was zo overtuigd van het resultaat dat ze nu zweert bij de aparte methode. “Er komen heel wat kerstfeestjes aan, dus ik zal het chauffagetrucje vaak nodig hebben. Mocht iemand me dat vroeger aangeraden hebben, dan zou ik dat nooit uitgeprobeerd hebben. Mijn vrienden vinden het super. Ze namen allemaal foto’s van mijn haar omdat ze het niet konden geloven. Ze willen het nu zelf ook uitproberen”, besluit ze.