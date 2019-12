BIZAR. Schoonmaakbedrijf biedt naakte poetshulp aan

Een schoonmaakbedrijf uit Edinburgh heeft een wel heel bijzonder businessidee uitgewerkt: Glimmer biedt naakt poetspersoneel aan voor het zachte prijsje van 88,40 euro per uur.

Van stofzuigen over strijken tot de wc schrobben: het poetspersoneel van Glimmer doet het zonder kleren aan. De prijs is afhankelijk van het aantal kleren dat de man/vrouw in kwestie om het lijf heeft: hoe minder kleren, hoe meer geld het de klant kost. Zo kunnen klanten topless poetsers inhuren voor 76 euro per uur. De goedkoopste optie is poetshulp in lingerie: dat kost de klant 65 euro per uur.

Het concept werd twee jaar geleden gelanceerd in het Schotse Edinburgh door de 26-jarige Victoria Murphy. “We zijn geen escortdienst”, vertelde ze eerder in de Britse pers. “Wat we aanbieden is leuk en flirterig. Ik deed het zelf een tijdje, en ik vond het amusant. Er gebeurde niets ongepasts.”

Ook mannelijke poetshulp

Intussen heeft Murphy het bedrijf uitgebreid naar andere delen van het Verenigd Koninkrijk, waaronder onlangs Newcastle. Het klantenbestand is heel divers, gaande van dertigers tot tachtigers. “Veel van onze klanten leven alleen, en veel oudere mannen zijn nogal eenzaam, dus is het belangrijk dat de ervaring leuk is en dat de poetshulp babbelt met de klant.”

En voor wie het zich zou afvragen: ja, er is ook mannelijke poetshulp beschikbaar. “Maar vrouwelijke klanten die om naakte schoonmakers vragen is niet echt gebruikelijk”, geeft Murphy toe.