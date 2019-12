Maak kans op 6×2 weekendbiljetten van NMBS!

Twee feeërieke kerstmarkten in België

Je hoeft het echt niet ver te zoeken om te genieten van de kerstmagie. Ga maar eens rondslenteren op de kerstmarkten van Leuven en Bergen.

Bergen

Al 15 edities lang trekt de kerstmarkt van Bergen, ‘Hart van Sneeuw’, liefhebbers uit alle hoeken van het land aan. Ook dit jaar kan je er van 6 december tot 5 januari de Waalse stad op een andere manier ontdekken. Met haar ‘dorp van de ambachtslui’ en betoverende sfeer kan de markt elk jaar rekenen op zowat 400.000 bezoekers. En die worden getrakteerd op heel wat animatie. Te beginnen op de Grote Markt, waar de traditionele kerstmarkt haar tenten opslaat. Maar ook op de Grasmarkt, waar een overdekte schaatsbaan van 430 m² geïnstalleerd is.

Elke zaterdag en zondag tot 22 december kan je de Kerstman en zijn vrouw ontmoeten aan de magische kiosk en worden er in de winkelstraten snoepjes uitgedeeld. De allerkleinsten kunnen vanop de Grasmarkt ook een tochtje maken op de rug van een ezel (7, 14, 21 en 22 december) of met een treintje (21 en 22 december).

Nieuw dit jaar: een kerstboomdraaimolen met acht karretjes in de vorm van kerstballen. Voor volwassenen vertrekt er op 20 december om 18u ook een lichtwandeling vanaf het Louizaplein, voor het station. Nog op het kerstmenu: vuurshows, kerstconcerten, de mode- en designmarkt, en de traditionelere stands. En het ‘dorp van de ambachtslui en de smaken van de wereld’ is natuurlijk ook weer van de partij.

Leuven

Nog een kerstmarkt die zichzelf in de loop der jaren opnieuw heeft uitgevonden, is die van Leuven. Die gaat door van 11 tot 22 december op het Monseigneur Ladeuzeplein en Herbert Hooverplein, en staat helemaal in het teken van authenticiteit. “Of je nu op zoek bent naar een cadeau voor onder de kerstboom, decoratie om je woning om te toveren tot een wonderland, of gewoon een leuke verrassing voor je huisdier, je vindt hier de origineelste geschenken”, belooft de organisatie. De sfeer wordt verzorgd door een heleboel concerten, zoals dat van Kate Ryan op 21 december om 18u. En op 19 december wordt vanaf 13u een speciale kindernamiddag georganiseerd.

Ken je Leuven eigenlijk niet zo goed? Dan kan je op 14 december de stad (her)ontdekken tijdens een kerstlichtwandeling. Die dag baden ook het Begijnhof en zijn omgeving in een unieke sfeer, verlicht door duizenden kaarsen. Elk jaar steunt de organisatie van de kerstmarkt een vereniging of een doel dat haar nauw aan het hart ligt. Dit jaar is dat Lumos, een vereniging van het UZ Leuven die medische, paramedische, technische en organisatorische expertise mobiliseert ter ondersteuning van gezondheidszorg in sub-Saharisch Afrika (DRC, Rwanda, Benin en Kameroen).

Ernaartoe met de NMBS

Of je nu de kerstmarkt van Leuven of Bergen wil bezoeken, de makkelijkste manier om er te geraken is waarschijnlijk de trein. Vanuit Brussel sta op een uurtje in Bergen en op 20 minuutjes in Leuven. Vanuit Antwerpen bereik je Leuven op 45 minuten en vanuit Gent in een uurtje. Ga je tijdens het weekend, vergeet dan niet dat je met een weekendbiljet van de NMBS 50% korting krijgt op een reis tussen twee Belgische stations van vrijdag 19u tot zondag. Je kan makkelijk je ticket online boeken en wachtrijen aan het loket vermijden op de website van de NMBS: https://nmbs.be.

