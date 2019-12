Het gevangeniswezen bevestigt dat twee van de drie vakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend. “Maar wij hopen altijd dat het niet komt tot een staking”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. De christelijke en de socialistische vakbond dienden een stakingsaanzegging in, en dreigen met een 24 urenstaking in alle gevangenissen vanaf 11 december om 22.00 uur. Voor het zover komt zal er eerst nog een overleg plaatsvinden. “Geheel conform de voorziene procedures zal een overleg opgestart worden binnen het hoog overlegcomité. Vervolgens zullen we vaststellen of er alsnog effectief tot een staking wordt overgegaan”, aldus Van De Vijver.

bron: Belga