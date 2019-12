Rechter beveelt opnieuw repatriëring van Syrië-strijders

De Brusselse kortgedingrechter heeft de repatriëring bevolen van een Belgische jihadiste en haar kind uit het Syrische Al Hol, op straffe van dwangsommen. Dat is al de tweede gelijkaardige uitspraak in een maand tijd. Verwacht wordt dat België opnieuw in beroep gaat, zo schrijft De Morgen. De Franstalige rechtbank in Brussel heeft beslist dat ons land 75 dagen krijgt om een Belgische vrouw en haar kind terug te brengen uit Al Hol, het gevangenenkamp met IS-vrouwen en hun kinderen in Syrië. In die tijd moet België aantonen dat het initiatieven daartoe neemt, zoals het afleveren van reisdocumenten. Na die 75 dagen volgen er dwangsommen van 2.000 euro per dag om België tot actie te dwingen.

L. is 28 jaar en verblijft in Al Hol sinds maart, sinds de val dus van Baghouz. Twee van haar kinderen, een tweeling, waren dan al overleden. De missie van VUB-psychologen en artsen onder leiding van Gerrit Loots heeft haar 3-jarige kind in Al Hol onderzocht. “Het kind is ondervoed, en er is een risico op uitdroging door diarree”, zegt advocate Olivia Venet. L. is volgens haar advocate in het verleden bij verstek veroordeeld voor haar vertrek naar een terroristische organisatie.

De rechter die deze beslissing nam, is dezelfde die een maand geleden besliste tot de repatriëring van Hafsa Sliti en haar twee kinderen, aldus de krant. Ook toen kreeg de Belgische regering 75 dagen vanaf de betekening van het vonnis, maar minister Geens maakte vrij vlug bekend dat de regering in beroep zou gaan. Dat is nog niet gebeurd, maar de uitspraak is dan ook nog maar net gedaan.

Er loopt nog een ander kortgeding van advocaten Lahlali en Ozdemir om een gewonde jihadist, drie IS-weduwen en hun tien kinderen vanuit Syrië over te brengen. Dat zal echter bij een andere rechter zijn, bij de Nederlandstalige rechtbank in Brussel.

bron: Belga