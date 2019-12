Impeachmentonderzoek tegen Trump: “Onderzoeksrapport is waardeloos”

De Amerikaanse president Donald Trump beschrijft het onderzoeksrapport van de Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden over zijn mogelijk machtsmisbruik als “waardeloos”. De Democraten in de commissie hadden dinsdag meegedeeld over “overweldigende bewijzen” te beschikken dat de Republikeinse president zich aan machtsmisbruik heeft bezondigd door buitenlandse inmenging na te streven in de presidentsverkiezingen van volgend jaar. “Wat ze doen is zeer slecht voor ons land”, aldus Trump tijdens een onderhoud met de Italiaanse premier Giuseppe Conte in de marge van de NAVO-top in Londen.

De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten is woensdag van start gegaan met een eerste hoorzitting over een impeachmentprocedure tegen Trump. De commissie moet meer bepaald onderzoeken of er grondwettelijke motieven zijn om een afzettingsonderzoek te rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord. Trump zei daarover dat hij het niet kunnen vindt dat de commissie net nu van start gaat, terwijl hij in Londen zit.

Bron: Belga