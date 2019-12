Duitsland wijst twee Russische diplomaten uit

Twee leden van de Russische ambassade in Berlijn moeten Duitsland “met onmiddellijke ingang” verlaten. Dat heeft de Duitse regering aangekondigd. Volgens de Duitsers hebben de Russische autoriteiten onvoldoende meegewerkt in het onderzoek naar de moord op een Georgiër in Berlijn. Het federale Duitse parket in Karlsruhe, bevoegd voor spionagezaken, heeft vandaag officieel de zaak van de moord op de Georgiër naar zich toegetrokken. Voor de moord in executiestijl zit een Rus in de cel. Even voordien had een woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin nog elke Russische betrokkenheid ontkend.

Op 23 augustus werd een 40-jarige Tsjetsjeense Georgiër op klaarlichte dag in een Berlijns park doodgeschoten met een pistool met geluiddemper. Het slachtoffer werd geïdentificeerd als Zelimkhan Khangochvili, een voormalige Tsjetsjeense militaire bevelhebber die tijdens de Tweede Tsjetsjeense oorlog tegen Rusland vocht.

Getuigen van de moord spraken over een echte “executie”. Meteen daarna werd een verdachte gearresteerd, een 49-jarige Rus genaamd Vadim Sokolov. Hij zit in de gevangenis in Berlijn, maar wil niets zeggen. Vanaf het begin werd Rusland verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het Kremlin ontkent.

Bron: Belga