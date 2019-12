Champions League basket (m) – Oostende heeft twee verlengingen nodig om Polski Cukier Torun te kloppen

Oostende heeft dinsdag na een spannend slot met 105-103 gewonnen van het Poolse Polski Cukier Torun op de zevende speeldag van de Champions League basket. De kustploeg had er wel twee verlengingen voor nodig. Het is de derde overwinning voor Oostende, dat ook vier wedstrijden verloor en nog steeds in de running is om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. De spelers van Dario Gjergja keken aan de rust tegen een 35-40 achterstand aan, maar wisten dit dankzij een sterk derde kwartier terug recht te zetten. Na de vier periodes stond de stand met 84-84 gelijk en ook na een eerste verlenging was er geen verschil tussen de twee ploegen (92-92). Pas in de tweede verlenging kon de thuisploeg afstand nemen (105-103).

Braian Angola blonk uit bij Oostende met 33 punten. Dusan Djordjevic en Shevon Thompson waren elk goed voor 16 punten.

Volgende woensdag ontvangt Oostende het Franse Straatsburg voor de achtste speeldag. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de tweede ronde.

In groep C heeft het Spaanse Tenerife het gehaald van het Duitse Brose Bamberg (82-64). De Belg Retin Obasohan eindigde de match met 3 punten en twee assists in 14 minuten speeldtijd. De Duitsers tellen vier overwinningen en drie nederlagen na zeven speeldagen.

Bron: Belga

