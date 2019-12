Hond veroorzaakt brand door microgolf

Als je een hond hebt, kan je er maar beter voor zorgen dat je microgolf hoog op een kast staat óf leeg is wanneer je weggaat. In Engeland heeft een hond namelijk met behulp van een microgolf voor flink wat schade gezorgd.

In Essex heeft een te nieuwsgierige husky per ongeluk de microgolf opgezet. De twee broodjes die er nog in lagen, konden de hitte op een gegeven moment niet meer aan en vatten vuur. De hond was op dat moment alleen thuis, maar gelukkig had zijn baasje via een camera die aangesloten was op zijn telefoon, gezien dat er rook in de keuken hing. Daarop waarschuwde hij meteen de brandweer.

Schade bleef beperkt

“Dit is een vreemd incident en het had veel erger kunnen aflopen”, vertelt brandweerman Geoff Wheal aan Sky News. “De keuken stond vol rook toen we aankwamen”, vervolgt hij. “Gelukkig heeft de brandweer ervoor gezorgd dat de schade beperkt is gebleven tot de keuken. Maar het laat wel zien dat je nooit een magnetron moet gebruiken om eten te bewaren.”