Treinbestuurder, Infrabel en NMBS verantwoordelijk voor treinramp Buizingen

Volgens de politierechtbank zijn zowel de bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, als de NMBS en Infrabel verantwoordelijk voor de treinramp die het leven kostte aan 19 mensen. De politierechtbank is van oordeel dat de treinbestuurder door een rood signaal reed door een onoplettendheid, maar het kwam aan de NMBS en Infrabel toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om in een dergelijk scenario een ongeval te vermijden en dat hebben ze niet of onvoldoende gedaan. Volgens de rechtbank zijn er overvloedige materiële aanwijzingen die erop wijzen dat de bestuurder van de P-trein voorbij een rood sein is gereden. Zo was hij even voordien voorbij een sein gereden dat op dubbel geel stond, waardoor hij moest weten dat het volgende sein op rood zou staan. Alle geregistreerde gegevens wijzen er ook op dat het bewuste sein wel degelijk op rood stond.

De man reed echter met een locomotief die uitgerust was met een archaïsch veiligheidssysteem, en niet meer voldeed aan de wettelijke vereisten, terwijl er in dezelfde trein een andere locomotief was die uitgerust was met een recenter veiligheidssysteem.

“Met een andere locomotief had de ramp waarschijnlijk niet plaatsgevonden”, luidde het vonnis.

Ook Infrabel werd verantwoordelijk gehouden omdat het het AVG-communicatiesysteem had weggehaald in het station van Halle, hoewel dat volgens de rechtbank had kunnen bijdragen tot de veiligheid. Daarnaast had Infrabel beslist twee treinen te laten kruisen zonder een spoorwissel te voorzien.

“Die spoorwissel had de ramp kunnen vermijden”, aldus de rechtbank. “Er is beslist om de treinen te laten kruisen om op die manier een vertraging van 10 minuten in te halen.”

Volgens de rechtbank hebben de NMBS en Infrabel niet de nodige lessen getrokken uit de treinramp van Pécrot en zijn hun fouten veel groter dan die van de treinbestuurder. Daarom werd voor de treinbestuurder enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken, terwijl de NMBS een effectieve geldboete van 550.000 euro krijgt, en Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

bron: Belga