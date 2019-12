N-VA en CD&V hebben laatste nota van Magnette niet ontvangen

N-VA noch CD&V heeft de nota van informateur Paul Magnette, waarover verschillende media vandaag berichten, ontvangen. Dat werd vernomen in hun respectieve partijkringen. De tekst dateert van 27 november, ofwel drie dagen voor de vergadering die Magnette belegde met de paars-groene partijen (socialisten, liberalen en groenen). CD&V en N-VA waren daar niet op uitgenodigd. Er circuleert dus een nieuwe versie van de nota-Magnette. Hij dateert van 27 november en bevat dus een aantal nieuwigheden ten opzichte van de vorige tekst die gelekt werd. Ter herinnering: over die eerdere nota vond de Kamerfractie van Open Vld dat die “imbuvable” was en niet kon dienen als basis voor onderhandelingen. Het is dan ook kijken of er voldoende liberale accenten aan de tekst werden toegevoegd.

De Tijd ziet dat “de blauwe stippen wat groter geworden” zijn, maar vindt dat van een blauwe nota geen sprake is. Er is zoals Magnette eerder al aankondigde sprake van een hoofdstuk over de steun aan de productiviteit en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Ook maakt de informateur werk van een algemene verlaging van de btw op het slopen, heropbouwen en renoveren van woningen en vijlt hij de nota op een aantal punten bij die gevoelig liggen bij de liberalen.

Wat niet in de nota staat, is de inperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, net zomin als hun verdere degressiviteit of het afschaffen van het brugpensioen. Ook plant Magnette een reeks nieuwe sociale uitgaven, zonder dat de financering is voorzien. Het gaat om het optrekken van het minimumpensioen tot 1.500 euro per maand en de stijging van de uitgaven in de gezondheidszorg met 2,5 procent in plaats van 1,5 procent. Magnette wil ook enkele hervormingen van de vorige regering – met Open Vld – deels terugdraaien, zoals aan de loonnormwet.

Volgens Franstalige media heeft de informateur ook een ethisch luik aan zijn tekst toegevoegd. Doel is dat ons land “een pionier blijft op het vlak van ethische kwesties en in de strijd tegen discriminatie”. Zoals bekend is CD&V, maar ook N-VA, niet te spreken over de manier waarop een meerderheid in het parlement vandaag de abortuswet wil aanpassen.

Het is onduidelijk of de tekst de meest recente versie is van de informateursnota, of dat er intussen alweer aanpassingen aan werden doorgevoerd. De opdracht van Magnette loopt in principe tot maandag 9 december. In een reactie op twitter zegt kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi (CD&V) dat morrelen aan de loonnormwet een garantie is op verlies van private tewerkstelling. Het heeft volgens hem geen zin over fictieve loonmarges te onderhandelen die nadien moeten worden gecorrigeerd via indexsprongen. “Met dergelijke maatregel is een federale tewerkstellingsgraad van 75 procent, een Vlaamse van 80 procent of een Waalse van 68 procent een utopie.”

