“In beroep gaan, zou onfatsoenlijk zijn”

Het zou vanwege Infrabel en de NMBS onfatsoenlijk zijn, mochten ze in beroep gaan tegen het vonnis dat de Brusselse politierechtbank vandaag heeft uitgesproken overr de treinramp in Buizingen. Dat zegt Anita Mahy, woordvoerster van de vzw “Treinamp Buizingen: Nooit Meer”, die een aantal slachtoffers verenigt. “Dit is een correct vonnis”, zegt de vrouw. “Ze hebben fouten gemaakt, nu moeten ze hun verantwoordelijkheid opnemen.” “Als slachtoffers zullen we deze ramp nooit volledig van ons kunnen afzetten, ons verlies blijft”, zegt Anita Mahy. “Maar het geeft wel voldoening dat de verantwoordelijken gestraft zijn. We hebben eindelijk een vonnis en dat is een hele opluchting. We kunnen nu alleen maar hopen dat Infrabel en de NMBS respect zullen hebben voor ons als slachtoffers en niet in beroep zullen gaan. Dat zou onfatsoenlijk zijn, dat zou een schande zijn.”

“Wie fouten begaan heeft, moet daarvan de gevolgen dragen”, gaat de vrouw verder. “Ze weten dat ze fouten gemaakt hebben, als ze nu in beroep gaan, steken ze een mes in de rug van de slachtoffers. We zijn al voldoende met minachting behandeld. Hun eerste prioriteit moet nu de veiligheid zijn.”

Net daar maakt de vzw zich grote zorgen over. “In de plannen van de NMBS en Infrabel voor een nieuw sociaal akkoord stellen ze voor om seingevers en treinbestuurders tot 12 uur aan één stuk te laten werken, met ochtend- en avondspits in één dienst”, aldus Anita Mahy. “Dat zouden moordtreinen worden, dat zou nog meer rampen zoals Buizingen veroorzaken en zelfs nog veel erger. Hiermee zouden ze de besluiten van de parlementaire onderzoekscommissie over de grootste Belgische spoorramp van de laatste 40 jaar naast zich neerleggen. Dat zou onaanvaardbaar zijn.”

bron: Belga