Honderden mensen protesteren tegen Trump aan Buckingham Palace

Honderden mensen zijn vandaag in Londen op straat gekomen om te protesteren tegen de Amerikaanse president Donald Trump, die daar voor een top van de NAVO is. De betogers hebben schrik voor een nadelige handelsovereenkomst die Groot-Brittannië na de Brexit met de Verenigde Staten zou kunnen sluiten. De betogers hebben zich verzameld op het bekende Trafalgar Square en zullen naar Buckingham Palace stappen waar koningin Elizabeth II een avondbanket voor de NAVO-leiders heeft georganiseerd. Verschillende wegen gingen daarvoor dicht en honderden politieagenten moesten voor de veiligheid instaan.

De schrik zit er vooral in dat een toekomstig handelsverdrag met de VS nadelig zou zijn voor het openbare Britse gezondheidsstelsel waarbij prijzen van geneesmiddelen de hoogte in kunnen gaan en de sector alsmaar meer wordt geprivatiseerd in de richting van het Amerikaanse gezondheidssysteem.

De toekomst van het Britse gezondheidssysteem (NHS) is een belangrijk campagneonderwerp voor de Britse verkiezingen van 12 december. “Trump heeft een enorm onwelkome en duidelijke boodschap van ons nodig, dat onze NHS niet te koop is”, aldus actiegroep Stop Trump Coalitie.

In de marge van de NAVO-top heeft Trump al gereageerd op de bezorgdheden. Hij zegt “niets te maken” te willen hebben met de NHS.

bron: Belga