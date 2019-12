Een dode en zes gewonden nadat man in Essex inreed op schoolkinderen

In het Engelse graafschap Essex is een man maandagnamiddag in de buurt van een school in Loughton met zijn auto ingereden op een groep schoolkinderen. Daarbij kwam een 12-jarige jongen om het leven. Vijf andere tieners en een vrouw raakten gewond. De politie behandelt het incident als moord en poging tot moord, bericht het agentschap PA in de nacht van maandag op dinsdag. “We gaan ervan uit dat de aanrijding opzettelijk werd veroorzaakt en daarom hebben we een moordonderzoek geopend”, verklaarde een woordvoerder van de politie. De bestuurder van het voertuig sloeg na de feiten op de vlucht. Inmiddels heeft de politie een 51-jarige verdachte opgepakt.

bron: Belga