Democraten beschuldigen in rapport president Trump van machtsmisbruik

De Democraten in de Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden zijn in een rapport tot de slotsom gekomen dat de Republikeinse president Donald Trump zich aan machtsmisbruik heeft bezondigd door buitenlandse inmenging na te streven in de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Dat staat in een vandaag vrijgegeven rapport van 300 bladzijden waarover Amerikaanse media hebben bericht. Om middernacht Belgische tijd volgt een stemming over het rapport in de Commissie, alvorens het door te sturen naar de Commissie voor Justitie. Ook de Republikeinen hebben een rapport samengesteld, aldus het CBS News.

bron: Belga