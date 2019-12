“Bushmeat is plaag voor biodiversiteit”

Bushmeat, vlees van huisdieren en wilde dieren dat vanuit West- en Centraal-Afrika via Brussels Airport vervoerd wordt, is een plaag voor de biodiversiteit. En het vormt een ernstig risico voor de volksgezondheid, zegt het World Wide Fund for Nature (WWF). De natuurorganisatie roept de Belgische overheid en de luchtvaartsector op actief op te treden tegen dit fenomeen door de douanecontroles te versterken en het bewustzijn onder reizigers te vergroten. In Brussel vindt vandaag de conferentie “Dead or Alive: Towards a Sustainable Wildlife Trade” plaats. Deze conferentie is gewijd aan de illegale invoer van vlees, een praktijk die gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens, dier, biodiversiteit en milieu.

Op de conferentie worden de resultaten besproken van studies op vlees uit Sub-Saharaans Afrika. De studies tonen aan dat 38 procent van de geanalyseerde monsters afkomstig zijn van wilde dieren en dat een derde ervan beschermd is. Het gaat onder meer om Afrikaanse schubdieren, apen, antilopen en reptielen. Nog volgens deskundigen wordt jaarlijks 44,4 ton bushmeat vanuit West- en Centraal-Afrika via Brussels Airport vervoerd. België is daarbij de eindbestemming of doet dienst als transitland.

Het vlees wordt beschouwd als een delicatesse en wordt gezien als een teken van sociaal-economische voorspoed. De Europese Unie verbiedt bushmeat op haar grondgebied omdat het pathogenen kan bevatten en mogelijk risico’s voor de menselijke gezondheid met zich meebrengt.

Het wereldwijde luchtverkeer groeit volgens WWF elk jaar. In 2018 was er een groei van 6,4 procent, met in totaal 8,8 miljard passagiers. “Om voedselveiligheid en biodiversiteit te behouden, is het van vitaal belang om de luchtvaartsector te betrekken bij de strijd tegen de illegale invoer van bushmeat en bij de strijd tegen alle handel in wilde dieren en planten”, reageert WWF vanmiddag. “De illegale handel in wilde dieren en plantensoorten is een van de tien meest winstgevende, grensoverschrijdende misdaadsectoren ter wereld, samen met drugs, wapens, namaak en mensenhandel.”

De natuurorganisatie roept op tot de ontwikkeling en implementatie van een nationaal actieplan om een einde te maken aan deze illegale handel. “Dit plan moet de nodige middelen bieden voor douane, politie en justitie: meer personeel en technische hulpmiddelen om de detectie van illegale producten te verbeteren”, luidt het. WWF roept ook de Belgische overheid en luchtvaartmaatschappijen op om de douanecontroles te versterken en reizigers te informeren over de risico’s van de illegale handel in bushmeat voor de menselijke gezondheid en de Afrikaanse biodiversiteit.

bron: Belga